أسهم أوروبا تواصل تراجعها والمستثمرون ينتظرون بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا والعقارات، بينما يركز المستثمرون على بيانات تضخم أمريكية، تصدر في وقت لاحق اليوم تلمسا لمؤشرات على اتجاه رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، ليسجل انخفاضا لسابع جلسة على التوالي، و تتجه الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر إعلانها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وكان مؤشرا التكنولوجيا والعقارات الأكثر تراجعا بين القطاعات الفرعية على المؤشر ستوكس 600 وانخفض كلاهما 1.1 بالمئة.

وانخفض سهم أروندتاون 6.8 بالمئة بعد خفض سيتي جروب توصيتها لسهم المجموعة إلى "محايد" من "شراء".

وتراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات الأوروبية، وسجلت أسهم إنفينيون وإيه.إس.إم.إل وإيه.إس.إم.آي انخفاضات بين 1.3 و2.6 بالمئة.

ومن المرجح أن تظهر بيانات التضخم هذا الأسبوع استمرار الضغوط المرتفعة للأسعار في أكبر اقتصاد في العالم، ما سيدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للإبقاء على سياسته النقدية المتشددة حتى العام المقبل.

وترتبط معظم عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر، وتتبع بشكل عام تحركات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من تشديد السياسة النقدية هناك.

وصعد المؤشر الرئيسي في السعودية 0.3 بالمئة منهيًا خسائر استمرت لخمس جلسات مدعومًا بارتفاع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 1.8 بالمئة.