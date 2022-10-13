الخميس 13 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لعدم اكتمال النصاب.. تأجيل الجلسة النيابية الثانية لانتخاب رئيس لبناني جديد

نبيه بري
نبيه بري
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أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، تأجيل الجلسة النيابية الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية  إلى يوم 20 أكتوبر  الجاري لعدم اكتمال النصاب.

وحضر الجلسة 71 نائباً ، حسب ما أفاد "بري"،  ويتطلب النصاب لانعقاد الجلسة حضور 86 نائباً، وكان نواب " التيار الوطني الحر" أعلنوا مسبقاً عدم حضورهم الجلسة لتزامنها مع ذكرى إقصاء العماد عون عن قصر بعبدا الرئاسي، بعملية لبنانية-سورية مشتركة، في 13 أكتوبر 1990.

وكانت الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية قد انعقدت في 29 سبتمبر الماضي، وأسفرت الدورة الأولى لتلك الجلسة عن تصويت 63 نائباً بورقة بيضاء، و 36 نائباً صوتوا للنائب ميشال معوض،  ولم تعقد دورة
ثانية بسبب عدم اكتمال النصاب.

 -آلية انتخاب الرئيس اللبناني

وينتخب رئيس الجمهورية اللبنانية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين  86 من أصوات مجلس النواب في الدورة الأولى ، وإذا لم يحصل المرشّح على أصوات ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة ويكتفي المرشح بالغالبية المطلقة من الأصوات 65.
يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون تنتهي في 31 أكتوبر المقبل حيث انتخبه المجلس النيابي اللبناني في 31 أكتوبر عام 2016 لمدة ست سنوات بعد شغور في موقع الرئاسة دام حوالي عامين ونصف العام.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قصر بعبدا ميشال معوض الجمهورية اللبنانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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