الخميس 13 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة «ديليفري» في الاعتداء على سيدة بالدقي

محكمة
محكمة
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تعقد محكمة جنح الدقي، الخميس، ثاني جلسات محاكمة مندوب إحدى شركات الشحن، حاول الاعتداء على سيدة لرفضها تسلّم طلبية «أوردر» من الشركة بالدقي.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا من سيدة يفيد بتعرضها لواقعة تعدٍّ من شاب يعمل مندوب شحن بإحدى الشركات المعروفة، حيث تعدى عليها وعلى حارس العقار المقيمة به في حي الدقي بـ محافظة الجيزة، لرفضها تسلم أوردر طلبته من الشركة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها وسماع أقوال شهود العيان، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هويته، ومعرفة مكان اختبائه بواسطة التقنيات الحديثة.

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم عرضه على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

وكانت أمرت جهات التحقيق إحالة المندوب في القضية التي حملت رقم 10888 جنح الدقي للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنح الدقي التي قررت تأجيل المحاكمة لجلسة اليوم الموافق 13 أكتوبر.

محكمة جنح الدقي محاكمة مندوب جنح الدقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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