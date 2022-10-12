الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بـ34 مليون دولار.. كندا تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

كندا
كندا
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أعلنت كندا اليوم الأربعاء عن تقديمها دعمًا عسكريًا جديدًا لأوكرانيا بقيمة 47 مليون دولار كندي (34 مليون دولار أمريكي)، لمواجهة الاجتياح الروسي، وتشمل المساعدات قذائف مدفعية وأنظمة اتصال عبر الأقمار الصناعية وملابس شتوية وطائرات مسيرة مزودة بكاميرات عالية الدقة وغيرها من المساعدات.

وأعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، في تصريحات لها، أن المساعدات الموجهة إلى أوكرانيا بلغت قيمتها 600 مليون دولار كندي، منذ بدء الغزو الروسي يوم 24 فبراير.

والتقت أكثر من 50 دولة غربية اليوم الأربعاء لتعد بتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، وبخاصة الدفاعات الجوية، بعد أن شنت روسيا أعنف هجمات صاروخية لها منذ بداية الحرب.

وقتلت الهجمات الروسية التي استخدمت أكثر من 100 صاروخ 26 شخصا على الأقل في أنحاء أوكرانيا منذ يوم الاثنين، عندما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما سماه بهجمات انتقامية على أوكرانيا لتفجيرها أحد الجسور الروسية.

وقالت وزيرة الدفاع الكندية، أن أحدث المساعدات الكندية تتضمن عتادا بقيمة 15.2 مليون دولار كندي من مخزون القوات المسلحة الكندية، وتشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملليمتر بمعايير حلف شمال الأطلسي وفتائل وحقائب شحن متوافقة مع مدافع هاوتزر الميداني خفيف الوزن (إم.777).

كما تتضمن 400 ألف قطعة ملابس شتوية تبلغ قيمتها الإجمالية 15 مليون دولار كندي وطائرات مسيرة متخصصة إضافية بقيمة 15.3 مليون دولار كندي.

وأعلنت كندا، أمس الثلاثاء، أنها سترسل أكثر من 40 مهندسًا مُقاتلًا لدعم الجهود البولندية في تدريب القوات الأوكرانية.

كندا أوكرانيا الغزو الروسي الاقمار الصناعية وزيرة الدفاع الكندية

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وائل لطفي

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