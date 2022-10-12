رئيس تشاد يعين زعيم المعارضة صالح كيبزابو رئيسًا للوزراء

قام رئيس تشاد محمد إدريس ديبي بتعيين زعيم المعارضة صالح كيبزابو رئيسًا للوزراء، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتم إعلان تعيين كيبزابو رئيسًا للحكومة عبر التليفزيون الرسمي بعد يومين من تصريح الرئيس ديبي بأنه يعتزم تشكيل حكومة وحدة وطنية، بينما مدد فترة توليه المنصب سنتين.

وكان كيبزابو، رئيس حزب الاتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد، والذي حل في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 2016 .

وكان شديد الانتقاد لوالد ديبي، الرئيس السابق إدريس ديبي، الذي تم اغتياله.

وفي وقت سابق، استقال رئيس وزراء تشاد وحكومته، غداة تعهّد رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" تمهيدًا لإجراء الانتخابات.

ووفقًا لقناة روسيا اليوم الروسية، فقد أعلن مكتب ديبي عن أن رئيس الوزراء ألبرت باهيمي باداكي قدم استقالته خلال لقاء مع رئيس المجلس العسكري الذي أدى الإثنين اليمين رئيسًا لفترة انتقالية.

وكان الجيش أعلن عن أن الجنرال البالغ من العمر 38 عامًا رئيسًا للجمهورية في 20 أبريل 2021، على رأس مجلس عسكري انتقالي مكون من 15 جنرالًا، يوم مقتل والده إدريس ديبي إيتنو على الجبهة في معارك مع المتمردين بعدما حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 30 عامًا.

وكان باداكي تولى لمدة 18 شهرًا رئاسة الحكومة الانتقالية لديبي الابن.



وتولى قبل ذلك رئاسة الحكومة لديبي الأب وترشح في مواجهته للانتخابات الرئاسية التي أجريت قبيل مقتله.

والشهر الماضي، سمى مؤتمر "الحوار الوطني الشامل والسيادي" في تشاد، محمد إدريس ديبى إيتنو رسميًا، رئيسًا لمرحلة "انتقالية" تستمر عامين؛ تمهيدًا لإجراء انتخابات، بعد 18 شهرًا من تسلمه الحكم على رأس مجلس عسكري.

وبحسب ما ذكرته قناة (فرانس 24)، فقد صادق المؤتمر أيضًا، على إمكان ترشح ديبي للانتخابات الرئاسية مع انتهاء المرحلة الانتقالية.