الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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فادية عبد الجواد: أصبحت صماء بعمر الـ11.. وقراءة حركة الشفاه سبب التحاقي بالطب

الدكتورة فادية عبد
الدكتورة فادية عبد الجواد
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قالت الدكتورة فادية عبد الجواد، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، إنها أصيبت بحمى شوكية في الـ11 من عمرها، ونتيجة هذه الإصابة تم تشخيصها أنها فقدت السمع بالكامل وأصبحت صماء، ولهذا انقلبت حياتها رأسًا على عقب. 

تحديات يصعب تجاوزها

وأكدت عبد الجواد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، أنها وبالرغم من فقدانها السمع إلا أنها تمكنت من التواصل مع الآخرين من خلال قراءة حركة الشفاه، ولهذا استمر تفوقها الدراسي وتمكنت في الحصول على المركز الأول في مراحل تعليمها المختلفة.

تحقيق حلم الطفولة

وأضافت في حديثها، أنها التحقت بكلية الطب بجامعة عين شمس، حيث حصلت في الثانوية العامة على مجموع 98%، والذي من خلاله حققت حلمها بأن تكون طبيبة جلدية لخدمة الناس. 

وأشارت إلى أنها شهدت اعتراض من بعض افراد أسرتها على الالتحاق بكلية الطب البشري بجامعة عين شمس نتيجة فقدانها السمع ولكنها حرصت على تحقيق حلمها الصغير. 

فادية عبد الغني حلم الطفولة السفيرة عزيزة دي ام سي الالتحاق بالطب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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