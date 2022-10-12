هولندا وألمانيا تعتزمان العمل مع دول أوروبية لإعداد خطة وضع سقف لأسعار الغاز

تعتزم هولندا وألمانيا العمل مع دول أخرى تفضل وضع حد أقصى لأسعار بيع الغاز الطبيعي بالجملة، بغرض الخروج بمقترح بشأن كيفية حماية اقتصاد الاتحاد الأوروبي من أزمة الطاقة.

جاء ذلك وفقا لما أوردته وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأربعاء، نقلا عن وزير الطاقة الهولندي روب يتن.



وقال يتن، على هامش اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين، في العاصمة التشيكية براغ:" سنحاول صياغة بعض المبادئ لنرسلها إلى المفوضية الأوروبية".



وأضاف الوزير الهولندي أن الهدف هو التوصل إلى نتيجة " قبل العطلة الأسبوعية"، وذلك في إشارة إلى فكرة العمل مع بلجيكا وإيطاليا وبولندا واليونان، وهي دول تفضل وضع سقف لأسعار الغاز.

وصرح يتن بأن " هذه هي المرة الأولى منذ أسابيع، أو أشهر، التي نرى فيها حقا شيئا من أرضية مشتركة بشأن تحديد المبادئ الرئيسية".