الأربعاء 12 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هولندا وألمانيا تعتزمان العمل مع دول أوروبية لإعداد خطة وضع سقف لأسعار الغاز

الغاز
الغاز
ads

 تعتزم هولندا وألمانيا العمل مع دول أخرى تفضل وضع حد أقصى لأسعار بيع الغاز الطبيعي بالجملة، بغرض الخروج بمقترح بشأن كيفية حماية اقتصاد الاتحاد الأوروبي من أزمة الطاقة.
جاء ذلك وفقا لما أوردته وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأربعاء، نقلا عن وزير الطاقة الهولندي روب يتن.


وقال يتن، على هامش اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين، في العاصمة التشيكية براغ:" سنحاول صياغة بعض المبادئ لنرسلها إلى المفوضية الأوروبية".


وأضاف الوزير الهولندي أن الهدف هو التوصل إلى نتيجة " قبل العطلة الأسبوعية"، وذلك في إشارة إلى فكرة العمل مع بلجيكا وإيطاليا وبولندا واليونان، وهي دول تفضل وضع سقف لأسعار الغاز.
وصرح يتن بأن " هذه هي المرة الأولى منذ أسابيع، أو أشهر، التي نرى فيها حقا شيئا من أرضية مشتركة بشأن تحديد المبادئ الرئيسية".

هولندا وألمانيا بيع الغاز الطبيعي الاتحاد الأوروبي وزراء الطاقة الأوروبيين العاصمة التشيكية براغ

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء ظاهرة ضرب الطلاب والزوجات

الأكثر قراءة

رابط التسجيل في منصة نسك الإلكترونية 1444 لحجز باقة العمرة بـ4400 جنيه

«ماتت من الضرب».. خلافات زوجية تودي بحياة «رانيا» في الخانكة (فيديو)

سيارة معفاة.. الحكومة توافق على قانون بمنح تيسيرات للمصريين فى الخارج

تمويلات جديدة للمشروعات متناهية الصغر لرفع كفاءتها البيئية والحد من التلوث

مدبولي: المؤتمر الاقتصادي سيمثل منصة صياغة خارطة طريق محددة لمستقبل الاقتصاد

«بالفن هاتوصل رسالتنا.. احموا بيئتنا».. ورشة عمل لأطفال التعليم المجتمعي بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

رؤية الهدف.. النبى نموذجًا

إبراهيم داود

آنى إرنو والأدب المتين

ماجد حبته

أدوية يوم القيامة!

أمل زيادة

المدارس.. رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (9)

أميرة عبد الكريم

علاقات منتهية الصلاحية من قبل تاريخ الصدور

جلال حمام

وعادت «ريما» لعادتها القديمة!

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الإفتاء وضرورة التواصل مع العالم

حسين دعسة

في مستقبل المشهد السياسي العراقي.. المجهول والأزمة!

صور

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: الكابينت يدعم اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.. وشاكيد تمتنع

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان .. ما التنازلات؟

الخارجية الإماراتية تصدر بيانًا بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل