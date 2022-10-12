تباين أداء بورصات الخليج عند الإغلاق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

تباين أداء أسواق الأسهم في الخليج في ختام معاملات اليوم الأربعاء، إذ أنهى المؤشر السعودي سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام مع ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من تمسك المستثمرين بحذرهم قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

ومن المرجح أن تظهر بيانات التضخم هذا الأسبوع استمرار الضغوط المرتفعة للأسعار في أكبر اقتصاد في العالم، ما سيدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للإبقاء على سياسته النقدية المتشددة حتى العام المقبل.

وترتبط معظم عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر، وتتبع بشكل عام تحركات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من تشديد السياسة النقدية هناك.

وصعد المؤشر الرئيسي في السعودية 0.3 بالمئة منهيًا خسائر استمرت لخمس جلسات مدعومًا بارتفاع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 1.8 بالمئة.

وأغلق مؤشر الأسهم الرئيسي بدبي على ارتفاع 0.2 بالمئة، مع صعود سوق دبي المالي 6.6 بالمئة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.2 بالمئة.

فيما صعد المؤشر القطري 0.8 بالمئة بفضل ارتفاع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بأكثر من اثنين بالمئة.