انطلاق فعاليات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية بميادين مصر الدولية.. غدًا

تنطلق غداً الخميس، فعاليات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وبدأت اليوم التدريبات الرسمية للبطولة بمشاركة كل الدول، حيث تأتي التدريبات الرسمية ضمن برنامج البطولة، وشارك جميع الرماة والأجهزة الفنية والحكام، لاختبار الأسلحة والميادين.

الجدير بالذكر أن حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية أكد على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته للبطولة، قائلا إن رعاية الرئيس لهذه البطولة يعطيها قوة كبيرة.