«الحوار الوطنى» يجوب المحافظات.. الآلاف يحضرون لقاء «تحالف العمل الأهلى» فى البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم، لقاء جماهيريًا موسعًا ضمن الفعاليات الجماهيرية التى دعا لها الحوار الوطنى، حيث توافد الآلاف من مواطنى محافظة البحيرة إلى قاعة مبارك بمدينة دمنهور للمشاركة فى أولى اللقاءات الجماهيرية بمحافظة البحيرة، ضمن الجولات التى يقوم بها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى محافظات الجمهورية.

شارك في هذا اللقاء مواطنون من كل مراكز وقرى محافظة البحيرة، لطرح ومناقشة القضايا والأمور ذات الأولوية ورفع طلباتهم ورؤيتهم لمجلس أمناء الحوار الوطني.

ويعبر هذا اللقاء عن مدى حرص إدارة الحوار الوطنى على سماع أكبر عدد من المواطنين ونقل الحوار إلى المستوى الجماهيري.

وأدار منصة الحوار ممثلون عن أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، والدكتورة نهال بلبع، القائم بأعمال محافظ البحيرة، والدكتورة نهى طلعت، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وأمين سر التحالف الوطنى، والدكتورة عهود وافى، نائب رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، والدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، والدكتورة سيمون ناصر، عضو المكتب الفنى لمؤسسة حياة كريمة، وممثلين عن جمعيات ومؤسسات التحالف الوطنى للعمل التنموى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة أعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلى الجمعيات الأهلية وأساتذة الجامعة والطلاب وممثلى النقابات المختلفة وأعضاء الهيئات القضائية ومجموعة من العمال والفلاحين والرائدات الريفيات.

وتناول اللقاء القضايا الملحة، والتى تمثل أولوية بالنسبة للمواطن فى محافظة البحيرة، والتى فى معظمها تقع ضمن المحاور الثلاثة للحوار سواء السياسى أو الاجتماعى أو الاقتصادي.

وجرى فتح باب النقاش مع الحضور للخروج برؤى ومقترحات يتم رفعها لمجلس أمناء الحوار الوطنى، وذلك بهدف توسيع نطاق المشاركة ولمس نبض المواطن فى كل مكان فى مصر، وهذا بدوره سوف يؤدى إلى ثراء مخرجات الحوار الوطني.

يذكر أن هذا هو اللقاء الجماهيرى الثالث الذى يقوم به التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، حيث تم عقد اللقاء الأول فى محافظة الأقصر، ثم تلاها لقاء ثان فى القاهرة. واليوم فى محافظة البحيرة يُعد هو اللقاء الجماهيرى الثالث، والأكبر والأوسع مشاركة حتى الآن.

وتأتى تلك اللقاءات الجماهيرية ضمن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى لكل الكيانات الأهلية الفاعلة، لإجراء حوارات جماهيرية ومجتمعية فى مختلف المحافظات، لتلقى مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، ورفع نتائج تلك اللقاءات لمجلس أمناء الحوار الوطنى، لضمان الوصول المتكافئ لكل فئات المجتمع المصري.

يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كان قد انطلق فى 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، وتعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عضويته كلًا من: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبوالعينين.