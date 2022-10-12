الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم .. تعرف على حظك من خلال الأبراج الفلكية 12 أكتوبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة المزيد عن توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي: 

برج الحمل 

من 21 مارس إلى 20 أبريل

قد تكون مجرد مشكلة صغيرة ، لكنها قد تتراكم وتبدأ في الخروج عن نطاق السيطرة، وهذا لن يساعدك يا ​​حمل.

برج الثور

من 21 أبريل إلى 21 مايو

ضع في اعتبارك إجراء بداية لطيفة، لأن القيام بذلك قد يحرك الأموراستعدادك لأن تكون صادقًا يمكن أن يمهد الطريق للآخر ليكون منفتحًا بشأن ما يجرى بالنسبة له.

برج الجوزاء 

22 مايو إلى 21 يونيو

يمكن أن يكون عقلك مليئًا بالأفكار، ولكن في الوقت الحالي قد لا تكون لديك الطاقة للبدء بدلاً من ذلك، قد تفضل الاسترخاء ومشاهدة العالم يمر.

برج السرطان

من 22 يونيو إلى 23 يوليو

 الصداقة أو الرابطة الرومانسية في مراحلها الأولى، مع الوقت سيتم الكشف عن المزيد من الأمور التى تعمق أو لا تعمق هذه الصداقة.

برج الأسد

من 24 يوليو إلى 23 أغسطس

هناك جانب محير يظهر ثلاث مرات خلال الأشهر القادمة، من الحكمة أن تكون مهذبًا ومراعيًا، لكن لا تكن ضعيفًا. 

بُرْجُ العَذْراء

من 24 أغسطس إلى 23 سبتمبر

قد يكون لدى الأشخاص الآخرين منظور منحرف أيضًا، لذا تجنب طلب النصيحة. 

برج الميزان

من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر

هذه هي المرة التي يمكن أن يساعدك فيها الاسترخاء الذهني في إنجاز الكثير.

برج العقرب

من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر

قد يكون هناك الكثير من التيارات المتقاطعة والكثير من الارتباك لحدوث ذلك أفضل ما يمكنك فعله هو تأجيل المحادثات الكبيرة ليوم آخر.

برج القوس

من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر

وقد تتحسن الأمور، وتشعر أن الفرص ستأتي من رؤية المزيد من بعضها البعض.

 

بُرْجُ الجَدْي

من 22 ديسمبر إلى 21 يناير

تأكد من صحة الحقائق أو التفاصيل على الأقل، لأنه من المحتمل جدًا ألا يفعل ذلك أي شخص آخر.

برج الدلو

من 22 يناير إلى 19 فبراير

قد تكون الأيام المقبلة ممتازة لقراءة الكتب التي تعزز معنوياتك وتعزز الدافع.

برج الحوت

من 20 فبراير إلى 20 مارس

يبدون في حالة مزاجية معاكسة ويمكنهم تغيير رأيهم  فلن يساعدك ذلك إذا كنت بحاجة إلى وضع خطط.

برج العقرب برج الميزان توقعات الأبراج على جميع الأصعدة مواليد كل الأبراج توقعات الأبراج وحظك اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء ظاهرة ضرب الطلاب والزوجات

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