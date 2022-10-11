الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية السعودية: الرياض تتمسك بموقفها واتخذت القرار المناسب مع أوبك+

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان
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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن "قرار أوبك بلس اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء"، مضيفًا: "دول أوبك بلس تصرفت بمسئولية واتخذت القرار المناسب".

وتابع: "دول أوبك بلس تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين". وأوضح أن "العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة"، بحسب تصريحات لقناة العربية.

وقال إن "التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين وساهم في استقرار المنطقة.. علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ تأسست العلاقة بين البلدين".

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، قال: "نسعى لدفع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى الحوار لإيقاف النزاع".

وعن الأزمة اليمنية، أوضح أن "مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة.. الحكومة اليمنية أبدت مرونة كبيرة بمسئولية عالية تجاه مصلحة اليمن".

ردًا على سؤال، قال وزير الخارجية السعودي للعربية: "الحوار مع إيران لم يصل لنتائج ملموسة بعد وننظر في جولة محادثات سادسة".

وحول العلاقة مع الصين، أشار بن فرحان للعربية إلى أن "العلاقة مع الصين اقتصادية بالمستوى الأول ولدينا مشاريع اقتصادية مشتركة عديدة".

وتابع وزير الخارجية السعودي: "نتمنى أن يتخطى العراق الاضطرابات السياسية التي تعصف به حاليًا".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء، إن السعودية تحدت تحذيرات أمريكية قبل الموافقة على قرار أوبك+ بخفض الإنتاج، فيما بدا أنه قرار ستكون له تبعات على العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أوبك بلس مصلحة البلدين الولايات المتحدة أوبك

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