الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة طفل من الموت بعد سقوطه من طابق علوى ببورسعيد

اسعاف
اسعاف
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نجا طفل من الموت بعد سقوطه من أعلى منزله أثناء تركيبه جهاز دش في قرية أم خلف ببورسعيد، وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وتم نقل الطفل في سيارة إسعاف إلى المستشفى عقب إصابته بكسر في القدم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

استقبل مستشفى الزهور، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، المصاب أحمد وليد محمود السيد 12 سنة بإدعاء سقوط من الدور الثالث؛ نتيجة تركيب جهاز كهربائي، وذلك بقرية أم خلف جنوب بورسعيد. 

أصيب الطفل بكسر في القدم اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، ويتم تقديم الإسعافات والخدمة الطبية داخل المستشفى.

النيابة العامة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد منظومة التأمين الصحي الشامل مستشفى الزهور

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