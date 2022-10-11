الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالعجوزة

جثة عامل
جثة عامل
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تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة مصرع عامل أثناء عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لقى عامل في منتصف العقد الثاني من عمره مصرعه دهساً أسفل عجلات قطار "المنيا - طنطا" في أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أسفل كوبري جامعة الدول بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم قطار بشخص أسفل كوبري جامعة الدول بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أنه محاولة شاب في منتصف العقد الثاني من عمره يعمل بمحل كشري مقيم ببولاق الدكرور، عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه قطار "المنيا - طنطا" ولقي مصرعه جراء ذلك، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

أسفل عجلات قطار السكة الحديد ببولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بولاق الدكرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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