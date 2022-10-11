الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات للمتهم بتجارة المخدرات ومقاومة السلطات بقليوب

محكمة
محكمة
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عاقبت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش وحيازة سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، ومقاومة السلطات، في مركز قليوب.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10339 لسنة 2022 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 1857 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "هيثم ع ع"، 35 سنة، غنام، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال".

وتابع أمر الإحالة أن المتهم قاوم بالقوة والعنف موظفا عاما "معاون مباحث مركز قليوب"، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته إبان ضبطه، وبسببها، بأن أشهر في وجهه سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال"، محل الاتهام الثاني، ليثنيه عن ضبطه حال إحرازه جوهر الحشيش المخدر محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط «غنام» لممارسته نشاطًا إجراميًا بالاتجار في المخدرات وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة قليوب، وباستصدار إذن النيابة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

الاتجار بالمواد المخدرة السجن المشدد 6 سنوات النيابة التحقيق تاجر مخدرات تجارة المخدرات

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