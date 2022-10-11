الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل طعن النيابة على براءة المتهم فى قضية «أمل فتاة الدقهلية»

محكمة النقض
محكمة النقض
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أجلت الدائرة العاشرة بمحكمة النقض جنح نظر طعن النيابة العامة على براءة الطالب المتهم باغتصاب زميلته وإنجاب طفلة منها، والمعروفة إعلاميًا بقضية «أمل فتاة الدقهلية»، المتعدى عليها، إلى يوم 25 أكتوبر الجاري، مع استمرار حبس المتهم.

ترجع أحداث القضية منذ عام 2018 بعد أن اتهمت المجني عليها أحد زملائها بالقرية بالاعتداء عليها، حيث انتظر حال عودتها من أحد الدروس الخصوصية، حينما كانت طالبة بالصف الأول الثانوي، وانقض عليها وجذبها إلى أحد العقارات المهجورة، وعاشرها معاشرة الأزواج، ما نتج عنه حمل ورزقت منه بمولودة، لكن المتهم أنكر الواقعة ورفض نسب الطفلة.

اغتصاب أمل فتاة الدقهلية قضية بمحكمة النقض حبس المتهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء ظاهرة ضرب الطلاب والزوجات

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