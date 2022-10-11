الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الفلكية 11 أكتوبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة المزيد عن توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي: 

برج الحمل

من 21 مارس إلى 20 أبريل

 قد تمتلئ الأسابيع القادمة بمزيد من التفاعلات، ويمكن أن يكون هذا الاتجاه جيدًا للعلاقات والحياة الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير صداقات دافئة وعلاقات عمل جديدة ، أو لقضاء بعض الوقت مع شريك رومانسي.

برج الثور

من 21 أبريل إلى 21 مايو

تشعر بالحاجة إلى التنظيم وتبسيط شؤونك حتى تتمكن من إنجاز المزيد، و يمكن أن يكون تجميع أفكارك مكانًا جيدًا للبدء، لا تقفز إلى أكبر المشاريع على الفور ، حيث ستحتاج إلى استراتيجية سليمة .

برج الجوزاء 

22 مايو إلى 21 يونيو

تأخذ الحياة تركيزًا أكثر ديناميكية، وهناك فرصة لإخراج الجانب الممتع والإبداعي والاجتماعي من أجلك، كما إنك ستستمتع بالمغازلة والتحدث عن العاصفة، ولن تكون مترددًا في منح نفسك تغييرًا.

برج السرطان

من 22 يونيو إلى 23 يوليو

أنت على استعداد لقضاء الوقت مع عائلتك، ستستمتع بالعمل في المشاريع المحلية والحصول على بعض الوقت الضائع عندما يكون ذلك ممكنًا، مما  يمكن أن يمهد الطريق لك للقيام بمزيد من الترفيه.

برج الأسد

من 24 يوليو إلى 23 أغسطس

استخدم هذه الأجواء المفعمة بالحيوية للتواصل والتفاعل مع الأصدقاء والتعرف على التطورات الجديدة في منطقتك المحلية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هذا هو الوقت المثالي لتعلم مهارات جديدة أو تعزيز وجودك على وسائل التواصل الاجتماعي أو الترويج لعملك. 

برج العَذراء

من 24 أغسطس إلى 23 سبتمبر

هناك بعض الأخبار السارة في الأفق، لذا فإن الأفكار حول كيفية جني أموال إضافية يمكن أن تأتي بشكل كثيف وسريع.

برج الميزان

من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر

إذا كنت قد اتخذت قرارات بشأن أفضل السبل للتعامل مع المشكلات في حياتك ، فقد حان الوقت الآن لوضع هذه الخطط موضع التنفيذ.

برج العقرب

من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر

 كانت هناك صعوبات مع شخص ما ، فإن هذا المزيج المهدئ من الطاقات يمكن أن يساعد في تحقيق الشفاء والسلام ، إذا كنت على استعداد للتواصل وحل الأمور. قد تكون أحلامك حلوة ومغذية للغاية أيضًا .

برج القوس

من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر

قد تكون الأسابيع المقبلة من أفضل الأسابيع ، مع أصدقاء جدد وجهات اتصال مثيرة وفرص مذهلة على البطاقات.

بُرْجُ الجَدْي

من 22 ديسمبر إلى 21 يناير

هذه فرصتك للتميز عن الآخرين وتعزيز مهاراتك، ويحثك على الارتباط بالآخرين الذين يشاركونك أهدافك وطموحاتك ، والتواصل مع من هم على طول موجتك.

برج الدلو

من 22 يناير إلى 19 فبراير

تحتاج  الاستراحة فرصة للابتعاد عن المشكلات التي قد تكون مصدر قلق، ويمكن للأجواء الجديدة أن تجعل من السهل الخروج بأفكار جديدة ورؤى علاجية.

برج الحوت

من 20 فبراير إلى 20 مارس

حان الوقت لنسيان الخلافات السابقة بوضعها خلفك، مع التركيز بشكل كبير على قطاع التحول الخاص بك، يمكنك تغيير الأمور من خلال الصدق التام مع الأشخاص الرئيسيين والأحباء ، وتشجيعهم على أن يكونوا صادقين معك.

برج الميزان ب ر ج الع ذ راء برج العقرب حظك اليوم وتوقعات الأبراج توقعات الأبراج حظك اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء ظاهرة ضرب الطلاب والزوجات

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