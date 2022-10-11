الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أبرز أدعية الفجر اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

دعاء الفجر
دعاء الفجر
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يبحث المسلمون عن دعاء الفجر و أدعية الصباح للتقرب إلى الله بها وسؤاله من خير الدنيا والآخرة، ووردت الكثير من صيغ الدعاء في القرآن الكريم والسنة النبوية.

وتعرض «الدستور» لقرائها دعاء الفجر، وأبرز أدعية الصباح التي جاءت من القرآن والسنة النبوية.

 

دعاء الصباح اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022

دعاء الفجر اليوم

دعاء الفجر: «ما أصاب أحدًا قط همٌّ ولا حزنٌ، فقال: اللهمَّ إني عبدُك، و ابنُ عبدِك، وابنُ أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونوّرَ صدري، و جلاءَ حزني، و ذَهابَ همِّي، إلا أذهبَ اللهُ همَّهُ و حزنَه، وأبدلَه مكانَه فرجًا».

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من دعاء الفجر: «ربِّ أعنِّي ولا تُعِنْ عليَّ، وانصُرني ولا تنصُرْ عليَّ، وامكُر لي ولا تَمكُر عليَّ، واهدِني ويسِّرِ الهدى لي، وانصُرني على من بغَى عليَّ، ربِّ اجعَلني لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مُطيعًا، إليكَ مُخبتًا، إليكَ أوَّاهًا مُنيبًا، ربِّ تقبَّل تَوبَتي، واغسِل حَوبَتي، وأجِب دعوَتي، واهدِ قلبي، وسدِّد لساني، وثبِّت حجَّتي واسلُلْ سَخيمةَ قلبي».

دعاء الفجر: «لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ ورَبُّ الأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ».

أدعية الصباح

أدعية الصباح: «رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا».

أدعية الصباح: «اللهم اغفر لأبي وأمي، وارزقهم عيشة السعداء، وميتة الشهداء، والحشر مع الأنبياء. اللهم ارزقني البر بهم، وأعنّي على طاعتهم ورضاهم ما أحييتني. اللهم بلّغهما آمالهما فيما يُرضيك عنهما، واستجب دعائهما، وارحم ضعفهما، اللهم عافهم واعفو عنهم، واجعلهم من أهلك وخاصتك، وارزقهم من كل خير في الحياة وبعد الممات. اللهم اسكب في قلوبهم الراحة والطمأنينة، واجعلهما من أسعد عبادك».

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