البيت الأبيض: بايدن تعهد بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوى متطورة

أعلن البيت الأبيض، مساء الإثنين، أن الرئيس جو بايدن، تعهد بتزويد أوكرانيا أنظمة دفاع جوي متطوّرة بعد الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت العاصمة كييف والعديد من المدن الأخرى.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان: "إنّ بايدن تحدّث هاتفياً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.. وتعهّد مواصلة تزويد أوكرانيا الدعم اللازم للدفاع عن نفسها، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي متطوّرة".

قصف الإثنين

وتعرضت أوكرانيا صباح الإثنين لقصف روسي حصد أرواحا يعتبر غير مسبوق بحدته منذ أشهر طال كييف ومدن أوكرانية أخرى، ونددت به الأمم المتحدة والدول الغربية بعد يومين على انفجار دمر جزئياَ جسر القرم الروسي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي: "إنهم يحاولون تدميرنا جميعا، محونا عن وجه الأرض"، داعيًا السكان الى البقاء في الملاجئ.

وأضاف: "يريدون تدمير نظام الطاقة"، فيما كانت عدة مناطق أوكرانية تعاني من انقطاع في التيار الكهربائي، مطالبًا حلفاء كييف الغربيين برد "قاس" على روسيا وكذلك باجتماع طارئ لمجموعة السبع.

ولاحقًا، أكد زيلينسكي أن بلاده "لن تخيفها" الضربات الروسية الكثيفة، وقال: "لا يمكن إخافة أوكرانيا بل ستزداد وحدة. لا يمكن لجم أوكرانيا"، واعدا بمعارك "مؤلمة أكثر بعد" للقوات الروسية على الجبهة.

وفي حصيلة أولية، تحدثت أجهزة الإنقاذ الأوكرانية عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 64 بجروح في أنحاء مختلفة من أوكرانيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميجال: "إن 11 منشأة مهمة تضررت صباح الاثنين في ثماني مناطق وفي العاصمة كييف".

وبحسب وزارة الدفاع الأوكرانية، أطلق الجيش الروسي 83 صاروخًا اعترض الدفاع الجوي 52 منها 43 صاروخ كروز.

وسُمع نحو ستّة انفجارات في كييف مع ضربات في عدة أحياء بما في ذلك وسط المدينة.

وتأتي هذه الضربات بعد التدمير الجزئي لجسر يربط القرم التي ضمتها روسيا في 2014 بالأراضي الروسية.

وأكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا استهدفت البنى التحتية الأوكرانية بقصف كثيف، متوعدا بأن الرد على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون "شديدا".