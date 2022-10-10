الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 58 قضية متنوعة بالموانئ خلال الـ48 ساعة الماضية

ارشيفية
ارشيفية
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واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ بمختلف المحافظات.

وأثمرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الـ 48 ساعة الماضية عن ضبط 58 قضية متنوعة بالموانئ من بينها تهريب بضائع أجنبية أدوية ومواد مخدرة ونقد أجنبي وهجرة غير شرعية بالإضافة إلى تزوير مستندات وتحرير 1830 مخالفة مرورية وتنفيذ 463 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.

الداخلية التهريب المنافذ الـ 48 ساعة 58 قضية تهريب بضائع اجنبية

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