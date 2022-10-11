أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11-10-2022 فى مصر

شهدت أسعار مواد البناء، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع انخفاض طفيف في سعر الحديد ببعض الشركات لكنه لم ينخفض عن الحدود السعرية الجديدة لها بعد اتجاه بعض شركات الحديد لرفع سعر الطن في الوقت الذي يواجه فيه السوق حالة من الركود.

سعر الحديد اليوم للمستهلك

بلغ سعر الحديد الاستثماري 17,933 جنيها.

سجل سعر الحديد من حديد عز نحو 17,670 جنيها، للبيع من أرض المصنع.

انخفض سعر الحديد من حديد السويس للصلب 17,570 جنيها للبيع من أرض المصنع.

تراجع سعر الحديد من حديد المصريين إلى نحو 17,570 جنيها، وكان يسجل خلال يونيو نحو 18,070 جنيها.

سجل سعر حديد الجيوشي للصلب 17,300 جنيها.

وبلغ حديد بشاي 17,900 جنيها، والذى سجل أكبر ارتفاع له خلال أغسطس بقيمة 500 جنيه.

سجل سعر طن حديد الجارحى 17,550 جنيها بعد زيادته خلال أغسطس بقيمة 250 جنيها.

تراجع سعر حديد المراكبي لـ 17,550 جنيها وكان يسجل نحو 18,050 جنيها خلال يونيو.

بلغ سعر طن حديد مصر ستيل نحو 17,450 جنيها بدلا من 18,000 جنيها خلال يونيو.

بلغ سعر حديد العتال 17800 جنيه.

وصل سعر حديد عطية إلى 17000 جنيه.

وسجل سعر حديد سرحان 17000 جنيه.

وصل سعر حديد المعادي إلى 17000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

بلغ سعر الأسمنت السويدي 1500 جنيه في الطن.

وسجل سعر الأسمنت المخصوص 1480 جنيهًا في الطن.

وبلغ سعر الأسمنت وادي النيل 1470 جنيهًا في الطن.

ووصل سعر الأسمنت حلوان 1490 جنيهًا في الطن.

وصل سعر الأسمنت المخلوط بين 1000 إلى 1100 جنيه.

بلغ سعر الأسمنت المقاوم بين 1465 و1490 جنيها.

سجل سعر الأسمنت الأبيض بين 2600 إلى 2700 جنيه.

واتجه سعر الأسمنت إلى الارتفاع مع قرار جهاز حماية المنافسة في يوليو 2021 بخفض إنتاج مصانع الأسمنت لمدة عام، مما رفع سعر طن الأسمنت ليصل إلى نحو 1500 جنيه بعد أن كان سعره يبلغ نحو 700 جنيه للطن، وتم خفض الطاقة الإنتاجية في 23 شركة أسمنت عاملة في السوق، وارتفعت أسعار الأسمنت نحو 80% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

اقرأ أيضًا:

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتراجع اليورو والإسترليني