أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

شهدت أسعار العملات تحركًا جديدًا أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار تراجعًا خلال تعاملات اليوم، فيما استقرت أسعار العملات العربية، وشهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعا طفيفا أمام سعر الدولار الذي يدعمه بقوة خلال هذه الفترة قرارات الفيدرالي الأمريكي.

وكانت أسعار العملات سواء الأجنبية أو العربية قد سجلت ارتفاعات كبيرة أمام الجنيه منذ بداية الربع الثاني من العام الجاري، مع اتجاه البنك المركزي المصري لتقليل قيمة الجنيه، ورفع سعر الفائدة مرتين، وجاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية كالتالي:

أسعار العملات الأجنبية اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكى​ عند 19.6131جنيه للشراء، و19.6883 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو 19.0266 جنيه للشراء، و19.1016 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترلينى 21.6685 جنيه للشراء، و21.7536 جنيه للبيع.

وصل سعر الفرنك السويسرى​ إلى 19.6406جنيه للشراء، و19.7278 جنيه للبيع.

100 ين يابانى​ وصل إلى 13.4742 جنيه للشراء، و13.5269 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى 2.7436 جنيه للشراء، و2.7551 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

استقرت أغلب أسعار العملات العربية تجاه الجنيه المصري، ولم يحقق أغلبها ارتفاعات تذكر وجاءت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه كالتالي:

وصل سعر الريال السعودى​ مقابل الجنيه المصري إلى 5.2149 جنيه للشراء، و5.2363 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتى 63.1742 جنيه للشراء، و63.4371 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى​ 5.3396 جنيه للشراء، و5.3604 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية مقابل الدولار

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل اليورو 1.0308 دولار.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 5.900 دولار.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الإسترليني 0.9050 دولار أمريكي.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري 0.9997 دولار أمريكي.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي 1.5851 دولار أمريكي.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل دولار هونغ كونغ عند 7.849 دولار أمريكي.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي ارتفاعا جديدا وبلغ الروبل 63.0185 دولار أمريكي.

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