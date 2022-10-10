الإثنين 10 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مسن سقط من مصعد الطابق الخامس بحدائق حلوان

ارشيفية
ارشيفية
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لقى مسن مصرعه، مساء اليوم الإثنين، إثر سقوطه من الطابق الخامس بأحد العقارات الكائنة بمنطقة حدائق حلوان، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة، مفاده العثور على جثة داخل عقار بمنطقة حدائق حلوان.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين من المعاينة أن الجثة لمسن في العقد الخامس من عمره يُدعى "شعبان م"، مصاب بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم.

وبعمل التحريات تبين سقوطه من أسانسير وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مسن مصرع اسانسير حدائق حلوان عقار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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