إصابة 6 إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى الشيخ زايد

أصيب 6 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحور الضبعة، دائرة مركز شرطة قسم الشيخ زايد ثان.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا من الأهالي، بوقوع حادث مروري، ووجود مصابين بمدينة الشيخ زايد.

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص، اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.