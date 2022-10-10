الإثنين 10 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

القصة الكاملة لأزمة بشرى مع سمية الخشاب بسبب «بديعة مصابني»

بشرى
بشرى
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تصدرت الفنانة بشرى محركات البحث على "جوجل" وذلك بعدما علقت على مشاركة الفنانة سمية الخشاب في مسرحية "كازينو بديعة"، حيث جاء ذلك بعد إعلان بشرى في وقت سابق عن تقديمها عملا مسرحيا بنفس الاسم، وذلك خلال حوارها في برنامج "ET بالعربي".

وفي تسجيل صوتي، قالت بشرى: "الموضوع مش شاغلني، لأن بديعة مصابني تراث ومن حق أي شخص تقديم تناول مختلف له سواء في التليفزيون أو السينما أو المسرح.. في الوقت الحالي المخرج محمد فاضل يتعرض لشخصية بديعة مصابني في مسلسل الضاحك الباكي، والفنانة رزان مغربي تقوم بالدور، وفي النهاية الجمهور له حق اختيار العمل الأفضل".

وأكملت بشرى حديثها قائلة: "تفاجأت بالإعلان عن المسرحية بعد أن أعلنت، وأنا أعلنت من فترة وأعلنت إنها فكرة قديمة جدا عمرها 25 سنة للمؤلف محمد جوهر، وعرضها على زمان لكن كنت صغيرة، وسني دلوقتي مناسب لأدائها على المسرح، ومبروك على الجمهور التنوع في الأعمال".

وبعد أن شاركت الفنانة بشرى البوستر الدعائي للمسرحية عبر موقع الصور الشهير إنستجرام، فوجئت بحذفه، وسرعان ما علقت قائلة: "الحقيقة تفاجئت بحذف البوست، مش أنا اللي كنت منزلاه، ده المسرح هو اللي أعلن من خلال ميزة في الإنستغرام وهي التعاون المشترك في البوست، وفوجئت بالحذف".

وتوقعت بشرى أن يكون سبب حذف البوست بسبب إن المسرح متوقف هذا الشهر أو شهرين، فتم حذف كل البرنامج الخاص بالمسرح خلال هذه الفترة من على السوشيال ميديا، وأعتقد إنهم بيجددوا في البرامج والحفلات الخاصة بالمسرح في هذه الفترة، وهذا أمر طبيعي وحدث من قبل فهذه ليست أول مرة.

جدير بالذكر أن مسرحية "كازينو بديعة" يشارك في بطولتها أحمد شاكر عبد اللطيف في دور فريد الأطرش، وصبري فواز في دور نجيب الريحاني، وهي من إخراج مازن الغرباوي، تأليف أحمد الإبياري، إخراج طارق الإبياري.

الإعلان الاعمال الجمهور التليفزيون البوستر الدعائي

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