الإثنين 10 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة الشقق السكنية في الشرابية

حبس عاطل
حبس عاطل
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أمرت نيابة الشرابية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الشقق السكنية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطل، تخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم الشرابية مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (5 هواتف محمولة مجهولين المصدر)، وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، كما أقر بارتكابه عدد (3) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الشرابية الشرابية سرقة سرقة الشقق السكنية قسم شرطة الساحل

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