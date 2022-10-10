الإثنين 10 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة طفلين في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

ارشيفية
ارشيفية
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لقي شخص مصرعه، وأصيب طفلين، اليوم الإثنين، في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية النواورة بمركز البداري في أسيوط.

تلقت مديرية الأمن بأسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بتجدد خصومة ثارية بين عائلتين ووقوع حالة وفاة ومصابين .

وبالانتقال والمعاينة الأولية والفحص تبين وصول طفلين إلى استقبال مستشفى البدارى العام ادعاء إصابة نتيجة طلق ناري كل من "محمد.س.ع" 5 أعوام، وشقيقه "أحمد" 7 أعوام، ووصول جثة هامدة "احمد.ع.م" 15 عامًا، وذلك بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين بقرية النواورة بمركز البدارى.

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

مصرع خصومة ثأرية تجدد خصومة ثأرية البدارى اسيوط

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