ارتفاع طفيف.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 10-10-2022

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تشهد معظم أنحاء البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، ولكنها تتناسب مع هذه الفترة من العام، وبدأت حالة الطقس في الانضباط مع بداية فصل الخريف الذي تتراجع فيه درجات الحرارة مع تراجع ملحوظة في الرطوبة ونشاط ملحوظ للرياح.

حالة الطقس اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية لطيف على سانت كاترين، دافئ لمائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون حارًا نسبيًا على باقي الأنحاء نهارًا، مائلًا للبرودة شمالا ولطيفًا جنوباً ليلاً على كافة الأنحاء، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى الفيوم تكون متكاثرة، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء.

وعن معدلات الرطوبة اليوم الإثنين في السواحل الشمالية 76%، والرطوبة في الدلتا والقاهرة 70%، والرطوبة في شمال ووسط الصعيد والبحر الأحمر 50%، والرطوبة في جنوب الصعيد 15%.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 10-10-2022

الصغري | العظمي

القاهرة 19° 30°

القليوبية 19° 30°

الجيزة 20° 31°

السلوم 20° 24°

مطروح 22° 25°

العلمين 21°. 25°

واحة سيوة 20° 26°

الإسكندرية 21° 25°

البحيرة 20° 28°

كفرالشيخ 20° 29°

دمياط 22° 26°

بورسعيد 20° 25°

العريش 20° 26°

رفح 19° 26°

الدقهلية 18° 29°

الغربية 19° 30°

الشرقية 20° 30°

المنوفية 20° 29°

الاسماعيلية. 19° 28°

القنطرة غرب. 20°. 29°

السويس 20° 30°

فايد 21°. 30°

نخل 17° 26°

سانت كاترين 11 ° 24°

شرم الشيخ 22° 32°

الطور 20° 33°

راس سدر 22°. 34°

ابو زنيمة 21°. 31°

ابو رديس 20°. 31°

دهب 21°. 35°

نويبع 22°. 34°

زعفرانة 20°. 28°

راس غارب 20°. 29°

الغردقة 21° 29°

سفاجا 20°. 29°

مرسى علم 23° 31°

بورغالب 22°. 31°

القصير 23°. 29°

راس بناس 23°. 33°

شلاتين 20° 32°

ابورماد 24°. 35°

حلايب 23° 35°

راس حدربة 23°. 35°

الواحات البحرية 20°. 26°

الفرافرة 20°. 28°

الداخلة 22°. 28°

الخارجة 23°. 29°

الفيوم 19° 29°

بنى سويف 19° 29°

المنيا 21° 30°

أسيوط 22° 32°

سوهاج 23° 32°

قنا 24° 34°

الأقصر 23° 34°

إدفو 24°. 34°

أسوان 23° 35°

الوادى الجديد 23° 30°