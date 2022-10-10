سعر الدولار اليوم الإثنين 10 /10 /2022 فى البنوك المصرية للبيع والشراء

واصل سعر الدولار اليوم الإثنين ارتفاعه خلال تعاملات اليوم لتكتمل مسيرة الدولار في الارتفاعات التي بدأت بصورة شبه يومية منذ سبتمبر الماضي رغم اتجاه البنك المركزي المصري لعدم رفع سعر الفائدة على الدولار.

سعر الدولار اليوم الإثنين

ويسجل سعر الدولار خلال هذا العام ارتفاعات قياسية لم يسجلها من قبل في تاريخه أمام الجنيه المصري، وتستمر هذه الارتفاعات مع توقعات خبراء الاقتصاد باتجاه البنك المركزي المصري لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار قبل نهاية العام الجاري.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري 19.61 جنيه للشراء و 19.68 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر سعر 19.61 جنيه شراء، و19.67 جنيه للبيع.

وعن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي اليوم، سجل 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار داخل بنك التعمير والإسكان سعر 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي الكويتي الدولي سعر 19.66 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك الإسكندرية سعر 19.64 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

ويحقق سعر الدولار ارتفاعات كبيرة أمام كافة العملات الدولية بسبب سياسات المجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي رفع سعر الفائدة على الدولار لعدة مرات متتالية منذ مارس الماضي والتي حولت الدولار إلى قوى كبيرة، وساهمت الدعوات المتشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في تعزيز ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار، وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 112.747.

بلغ سعر الدولار داخل بنك القاهرة سعر 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك قناة السويس سعر 19.61 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 19.66 جنيه للشراء، وسعر 19.69 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي 19.63 جنيه للبيع، وسعر 19.69 جنيه للشراء.