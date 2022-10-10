الإثنين 10 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الإثنين 10 /10 /2022 فى البنوك المصرية للبيع والشراء

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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واصل سعر الدولار اليوم الإثنين ارتفاعه خلال تعاملات اليوم لتكتمل مسيرة الدولار في الارتفاعات التي بدأت بصورة شبه يومية منذ سبتمبر الماضي رغم اتجاه البنك المركزي المصري لعدم رفع سعر الفائدة على الدولار.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 

ويسجل سعر الدولار خلال هذا العام ارتفاعات قياسية لم يسجلها من قبل في تاريخه أمام الجنيه المصري، وتستمر هذه الارتفاعات مع توقعات خبراء الاقتصاد باتجاه البنك المركزي المصري لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار قبل نهاية العام الجاري.

 

أسعار الدولار اليوم في البنوك 

  • سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري 19.61 جنيه للشراء و 19.68 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار في بنك مصر سعر 19.61 جنيه شراء، و19.67 جنيه للبيع.

 

  • وعن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي اليوم، سجل 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع

 

  • سجل سعر الدولار داخل بنك التعمير والإسكان سعر 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

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  • سجل سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي الكويتي الدولي سعر 19.66 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك الإسكندرية سعر 19.64 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
  • ويحقق سعر الدولار ارتفاعات كبيرة أمام كافة العملات الدولية بسبب سياسات المجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي رفع سعر الفائدة على الدولار لعدة مرات متتالية منذ مارس الماضي والتي حولت الدولار إلى قوى كبيرة، وساهمت الدعوات المتشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في تعزيز ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار، وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 112.747.
  • بلغ سعر الدولار داخل بنك القاهرة سعر 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك قناة السويس سعر 19.61 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.
  • وصل سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 19.66 جنيه للشراء، وسعر 19.69 جنيه للبيع.
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استقرار أسعار السمك في سوق العبور للجملة اليوم

  • بلغ سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي 19.63 جنيه للبيع، وسعر 19.69 جنيه للشراء.
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استقرار أسعار السمك في سوق العبور للجملة اليوم

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عضو بالشيوخ: طلب عاجل لوزير التموين لكشف أسباب تحديد سعر الأرز

  • وصل سعر الدولار داخل البنك المصري الخليجي 19.66 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي 19.61 جنيه شراء، و19.69 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار اليوم داخل المصرف العربي الدولي 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار الجنيه البنك المركزي سعر الفائدة البنوك البنك المركزي المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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