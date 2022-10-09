«محيلبة» أول المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 بعد تتويجه بطلًا للعالم بالرماية

في إنجاز عالمي غير مسبوق لمصر، نجح البطل عزمي محيلبة في الفوز بالميدالية الذهبية والحصول على المركز الأول في بطولة العالم للرماية المقامة بكرواتيا في منافسات الاسكيت ليتوج محيلبة بطلا للعالم للرماية في منافسات الاسكيت لأول مرة في تاريخ مصر بعد تفوقه على العملاق الأمريكي فينيسيت هانكوك صاحب المركز الثاني والقطري راشيد صالح صاحب المركز الثالث في النهائي ليحقق محيلبة إنجاز كبير للرماية المصرية.

كما نجح أيضا عزمي في حجز أول مقعد لمصر في أولمبياد باريس 2024 وجاء ذلك بعد تأهله إلى نهائي بطولة العالم للرماية في كرواتيا.

وأعرب اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، عن سعادته وثقته في البعثة المصرية للرماية على تحقيق إنجازات لمصر في منافسات بطولة العالم لرماية الخرطوش بكرواتيا، مشددا على أن المنافسة ستكون شرسة خصوصا مع الرماة الأوروبيين والعرب.

يذكر أن مصر تستعد لاستضافة بطولة العالم للرماية خلال الفترة من 12 أكتوبر الجاري وحتى يوم 28 من الشهر ذاته، وذلك في مدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية عن موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لبطولة العالم للرماية مشيرا إلى أن رعاية الرئيس لهذه البطولة يعطيها قوة كبيرة وهذا ليس بجديد على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول للرياضة في مصر والتي شهدت الرياضة منذ توليه المسؤولية طفرة كبيرة سواء على مستوى البنية التحتية أو تنظيم البطولات الكبرى.

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري للرماية يستعد لتنظيم واستضافة عدد من البطولات الدولية في الرماية خلال الفترة المقبلة، والتي تبدأ ببطولة العالم لرماية المسدس والبندقية رجال وسيدات وناشئين وناشئات والتي تقام لأول مرة في مصر، بالإضافة إلى كأس الرئيس لأفضل 12 راميا على مستوى العالم في نوفمبر المقبل.

كما تشهد مصر اجتماعات الجمعية العمومية الاتحاد الدولي للرماية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من البطولات الدولية العام المقبل ومنها بطولة أفريقيا المؤهلة لباريس 2024.