أبطال أندية وادى دجلة يتوجون بـ278 ميدالية في التايكوندو والتنس والجودو والشطرنج

توج لاعبو أندية وادى دجلة، ببطولات وميداليات جديدة في ألعاب التنس والجودو والشطرنج والتايكوندو، كما حقق أبطال النادي إنجازات مع المنتخبات القومية التي انضموا إليها خلال الفترة الماضية.

وفاز أبطال التايكوندو بأندية وادى دجلة مواليد (2010-2012) ببطولة الجمهورية للبومزا بعدما حققوا 259 ميدالية متنوعة بواقع (111 ميدالية ذهبية- 70 ميدالية فضية- 78 ميدالية برونزية)، كما فاز أبطال أندية وادى دجلة لتنس الطاولة للقدرات الخاصة ببطولة الجمهورية، وحصدوا 5 ميداليات متنوعة بواقع (2 ميدالية ذهبية- 2 ميدالية فضية- ميدالية برونزية)، وحصل لاعبو التنس على المركز الثاني (سيدات)، والمركز الرابع (رجال) بالترتيب العام للبطولة.

وحقق أبطال الجودو بأندية وادى دجلة تحت 14 سنة لقب بطولة منطقة القاهرة والجيزة بعد حصدهم 9 ميداليات متنوعة، وضم فريق الجودو كلًا من حازم حسن، وأحمد سامر، واللذان حصلا على الميدالية الذهبية بوزن 81 كيلو جرام، 51 كيلو جرام على التوالي، وكريم أحمد وتوج بالميدالية الفضية بوزن 81 كيلو جرام، ومازن أحمد الذي قام بتحقيق الميدالية البرونزية بوزن 60 كيلو جرام.

وحصل فريق الشطرنج، على جائزة بطولة صن سيتي الدولية الأولى (كلاسيك) بإجمالي 5 ميداليات متنوعة بواقع (2 ميدالية ذهبية- 3 ميدالية فضية)، كما حصل البطل بولا اميل الكسان على لقب البطولة، واستطاع تحقيق ذهبية الترتيب العام للبطولة، وتوج الدكتور باسم أمين بلقب البطولة الأفريقية للشطرنج للمرة السادسة على التوالي، ليتأهل للمشاركة بكأس العالم 2023.

وفي سياق متصل واصل لاعبو أندية وادى دجلة، المساهمة مع المنتخبات القومية في تحقيق بطولات دولية، حيث حصدت البطلة سامية محمد لاعبة أندية وادى دجلة للقدرات الخاصة، الميدالية الذهبية بمسابقات الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص المصري للبولينج، لتشارك مع المنتخب الوطني ببطولة الألعاب العالمية بألمانيا، كما تم اختيار مروان عماد وأحمد السيسي للمشاركة مع منتخب مصر لتنس الطاولة ببطولة العالم بإيطاليا 2022.

وفي سياق منفصل يشارك 8 لاعبون من أندية وادى دجلة ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش-إحدى البطولات البلاتينية للإسكواش- والتي تقام في الولايات المتحدة خلال الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر الجاري، بمجموع جوائز 377 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وتضم قائمة المشاركين من وادى دجلة كلًا من علي فرج، ومازن جمال، ومازن هشام، ويحيي النوساني، ومصطفى السرتي، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، ونور أبو المكارم.