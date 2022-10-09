الأحد 09 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الملاذ الأخير» رواية جديدة لـ يوسف طلعت بمعرض الكتاب 2023

الملاذ الأخير
الملاذ الأخير
ads

يشارك الكاتب الشاب يوسف طلعت برواية جديدة بعنوان "الملاذ الأخير" والصادرة عن دار نبض القمة للنشر والتوزيع والترجمة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير المقبل، في مقر مركز مصر للمعارض الدولية فى التجمع الخامس.

وبحسب الكاتب؛ فإن أحداث الرواية تدور في إطار شاب من عائلة فقيرة، يأتيه اتصالا يخبره فيه احد زملائه القدامى -من الذين في بلدته- بشيئًا ما غريب يقلب كيانه رأسًا على عقب، ليذهب في تلك الليلة متجهًا من القاهرة إلى قريته الموجودة ضمن قُرى محافظة المنيا، ومن ثم يحدث له في طريقهُ حادثة ضخمة، لتتولى من بعدها سلسلة من الأحداث المليئة بالإثارة والدراما والجريمة. 

ومن أجواء الرواية نقرأ: على غير عادة أجواء فصل الشتاء الاعتيادية في القاهرة كانت السماء تُمطِر بغزارة وكأنها فتاة تبكي فى ليلة فراق عشيقها، وكان البرق والرعد مع كل قطرة ماء يصولا ويجولا كأنهم خيول فى مضمار سباق لا أحد من البشر يستطيع ايقافهما. وفى وسط الظلام المسيطر على الأجواء فى حي من الأحياء الشعبية، وفى أحد العمارات القديمة ووسط الهدوء العامم فى المكان ومع إنسلال الهواء من فتحات إحدى النوافذ مكسورة الزجاج، يأتيه اتصالاً يقلب كيانه رأسا على عقِب. 

يوسف طلعت، شاعر وكاتب مصري من مواليد محافظة سوهاج، حاصل على درجة الليسانس في ترجمة اللغة الألمانية، صدر له من قبل عملين أدبيين، أولهما ديوان شعر بعنوان "أعراض شيزوفرينيا" تم نشره في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2021، وديوانه الثاني تحت عنوان "الكل يشبه زهرية" في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2022، وتعد رواية "الملاذ الأخير" هي ثالث عمل أدبي له سيشارك به في معرض الكتاب لعام 2023.

الكاتب الشاب يوسف طلعت الملاذ الأخير دار نبض القمة أحداث الرواية فصل الشتاء معرض القاهره الدولي للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوات الصاعقة التعليمية

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم فى مصر 2022 آخر تحديث

أرقام تردد قناة الوطنية التونسية الناقلة لمباراة الأهلي للمتابعة اليوم

تردد قناة الوطنية التونسية 2022 وخطوات تنزيلها على الرسيفر

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة القاهرة.. تفاصيل

وزير التموين: الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى زيادة دعم الخبز بـ24 مليار جنيه

الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 29

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نوبل للسلام.. لعبة الرقص مع الذئاب!

د.أحمد الخميسى

«اللا أمكنة».. مارك أوجيه

ماجد حبته

فراغ فى براغ!

د. منى حلمى

إعلان زواج.. خطيئتى.. فنجان من الغيب المحوج (قصص قصيرة)

د.كريمة الحفناوى

على أعتاب عالم متعدد الأقطاب

علي سعدة

عناية الله بنا

مؤمن المحمدي

صندوق الشكاوى شمال فى يمين

يسرى عبيد

هل الحرب النووية على الأبواب؟

صور

احتفالات نصر أكتوبر في جامعة الأزهر

تدريب الأهلى بالزى الجديد

توافد كبير على بانوراما حرب أكتوبر احتفالًا بذكرى النصر (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قناصة مُتخفون.. كيف اعتقلت إسرائيل ناشط الجهاد الإسلامي"أبو زينة"؟

تهديد نصرالله وتشغيل "كاريش".. هل التصعيد قريب بين إسرائيل وحزب الله؟

وفاة جندى إسرائيلى متأثرًا بجروحه بعد هجوم القدس