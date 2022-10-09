«الملاذ الأخير» رواية جديدة لـ يوسف طلعت بمعرض الكتاب 2023

يشارك الكاتب الشاب يوسف طلعت برواية جديدة بعنوان "الملاذ الأخير" والصادرة عن دار نبض القمة للنشر والتوزيع والترجمة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير المقبل، في مقر مركز مصر للمعارض الدولية فى التجمع الخامس.

وبحسب الكاتب؛ فإن أحداث الرواية تدور في إطار شاب من عائلة فقيرة، يأتيه اتصالا يخبره فيه احد زملائه القدامى -من الذين في بلدته- بشيئًا ما غريب يقلب كيانه رأسًا على عقب، ليذهب في تلك الليلة متجهًا من القاهرة إلى قريته الموجودة ضمن قُرى محافظة المنيا، ومن ثم يحدث له في طريقهُ حادثة ضخمة، لتتولى من بعدها سلسلة من الأحداث المليئة بالإثارة والدراما والجريمة.

ومن أجواء الرواية نقرأ: على غير عادة أجواء فصل الشتاء الاعتيادية في القاهرة كانت السماء تُمطِر بغزارة وكأنها فتاة تبكي فى ليلة فراق عشيقها، وكان البرق والرعد مع كل قطرة ماء يصولا ويجولا كأنهم خيول فى مضمار سباق لا أحد من البشر يستطيع ايقافهما. وفى وسط الظلام المسيطر على الأجواء فى حي من الأحياء الشعبية، وفى أحد العمارات القديمة ووسط الهدوء العامم فى المكان ومع إنسلال الهواء من فتحات إحدى النوافذ مكسورة الزجاج، يأتيه اتصالاً يقلب كيانه رأسا على عقِب.

يوسف طلعت، شاعر وكاتب مصري من مواليد محافظة سوهاج، حاصل على درجة الليسانس في ترجمة اللغة الألمانية، صدر له من قبل عملين أدبيين، أولهما ديوان شعر بعنوان "أعراض شيزوفرينيا" تم نشره في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2021، وديوانه الثاني تحت عنوان "الكل يشبه زهرية" في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2022، وتعد رواية "الملاذ الأخير" هي ثالث عمل أدبي له سيشارك به في معرض الكتاب لعام 2023.