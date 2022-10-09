الأحد 09 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طعن طالب أمام مدرسة فى بورسعيد

طعن
طعن
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أصيب طفل في محافظة بورسعيد، الأحد، بجرح نافذ بالبطن، إثر الاعتداء عليه بسلاح أبيض أمام مدرسة الزخرفية.

استقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الطالب عاطف محمد عبدالرسول حنفي، 15 عاماً، مصاباً بجرح نافذ بالبطن، والحالة العامة غير مستقرة، بادعاء اعتداء آخرين عليه بسلاح أبيض أمام مدرسة الزخرفية.

حُرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.

طفل سلاح أبيض مدرسة الزخرفية مستشفيات هيئة الرعاية الصحية

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قوات الصاعقة التعليمية

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