السجن 5 سنوات لـ15 متهمًا بتهريب مهاجرين غير شرعيين بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار شوقي زكريا الصالحي، بالسجن غيابيا 5 سنوات لـ 15 متهما، في واقعة اتهامهم بتهريب مهاجرين.



تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 862 لسنة 2022 جنايات رشيد، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من ضباط الإدارة العامة للهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بقيام المتهمين بتكوين تشكيل إجرامي تخصص في استقطاب وتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى دولة ليبيا.



كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، قيام كل من "ا.ع.م" و"ا.ال.خ" و"م.ف. ع" و"ال.ع.ح" و"ط.ح.ع" و"م.ط.ا" و"ع.ع.ط" و"ح.ح.ح" و"ا.س.ع" و"ا.ف.ا" و"ج.ب.ا" و" ط.خ.ح" و"ا.ح.ع" و"م.ا.م" و"ا.ا.م" أسسوا جماعة إجرامية منظمة العمل بصفة مستمرة لعرض تهريب مهاجرين ، والتي يتولي قيادتها ويقوم بادراتها المتهمين الأول والثالث عشر، وقد انضم إليهم باقي المتهمين لتهريب المهاجرين الي دولة ليبيا بمقابل مادي والاستيلاء علي أموال من المجني عليه "م.ع.م".

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها على المتهمين.