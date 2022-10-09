الأحد 09 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق عامل تعدى على نجلته بالإسكندرية للمفتى

محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة بإحالة أوراق المتهم بالتعدي على نجلته في غياب والدتها، إلى مفتي الديار المصرية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 13748 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها بقيام والدها بالتعدي عليها بالشقة محل سكنه، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، من التحقيقات، عن أنه على إثر تعرض والدة المجني عليها "س.ج.ال" لوعكة صحية استدعت حجزها في المستشفى لفترة من الوقت، فانتقلت نجلتها المجني عليها "ر.ح.م" 14 سنة للإقامة برفقة والدها المتهم "ح.م.ص" عامل، فقام بالتعدي عليها عدة مرات، حتى غادرت والدتها المستشفى، فعادت للإقامة مع والدتها وأبلغتها بقيام والدها بالتعدي عليها، فقامت بتحرير محضر وبعرض الواقعة على النيابة قررت، إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراق القضية إلى المفتي، وحددت جلسة ديسمبر القادم للنطق في الحكم بإعدامه.

محكمة جنايات الإسكندرية المتهم الراي الشرعي إعدام مفتي الديار المصرية

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