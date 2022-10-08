حادث مروع على طريق أسوان.. و16 سيارة إسعاف لنقل المصابين

وقع حادث مروري مروع اليوم بطريق أسوان، نتيجة تصادم أتوبيس مع ميكروباص، والذي أسفر عن إصابة 11 شخصًا، وانتقلت سيارة إسعاف لنقل مصابي الحادث، بينما قام رجال الأمن باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية، ووضع كردون أمني بمحيط الحادث.

كان قد تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة ميكروباص على طريق قرية الشيخ عيسى، وتم الدفع بـ16 سيارة إسعاف لنقل المصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة حسن محمد أحمد علي، 23عامًا، عامل، مقيم في أبو مناع بحري بدشنا، ومجدة حمادة أبو المجد محمد، 19عامًا، طالبة الفرقة الأولى كليه تجارة، ومقيمة بأبو مناع بحري، وسلمى محمد عبدالرؤوف محمد، 5 أعوام، وسمر محمد أحمد محمد، 24 عامًا، ربة منزل، المصابين المستقلين الأتوبيس السرفيس.

كما أسفر الحادث عن إصابة أحمد محمد جابر أحمد، 40 عامًا، مقيم القناوية، عامل، وحمدي عبدالفتاح أحمد محمد، 30 عامًا، عامل، القناوية، وامبارك فتحي أحمد محمد، 43 عامًا، ومقيم القناوية، عامل، ومحمد امبارك علي محمود، 43 عامًا، عامل صيانة مستشفى الجامعة، ومقيم القناوية، وأحمد متولي حسن حسين، 61 عامًا، موظف بالأوقاف بالمعاش ومقيم المخادمة قنا، وسيد سليم محمد أحمد، 59 عامًا، سائق الميكروباص ومقيم القناوية، وعمر عبده عمر أحمد، مقيم الجبلاو، 43 عامًا، سائق الأتوبيس السرفيس.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.