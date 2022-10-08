الرئيس الروسى يأمر جهاز الأمن الاتحادى بحراسة «جسر القرم»

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يأمر جهاز الأمن الاتحادي بتشديد الرقابة على جسر شبه جزيرة القرم الذي تضرر من انفجار ضخم في وقت سابق اليوم السبت.



وجاء في المرسوم: "سيتم منح جهاز الأمن الاتحادي صلاحيات لتنظيم وتنسيق تدابير الحماية لطريق النقل عبر مضيق كيرتش وجسر شبكة الكهرباء التابع للاتحاد الروسي إلى شبه جزيرة القرم وخط أنابيب الغاز من منطقة كراسنودار القرم".



وهذا هو أول إجراء يتخذه الكرملين بعد الانفجار الذي يبدو أنه نجم عن هجوم على الجسر الذي بنته موسكو بعد ضمها شبه جزيرة القرم.



وتم تقسيم المسئولية عن أمن الجسر بين ثلاثة أطراف حتى الآن، وفقًا للبرلماني الروسي ألكسندر تشينستاين.

وقامت وزارة الدفاع بمراقبة المجال الجوي، وتولى الحرس الوطني في روسجفارديا المراقبة البحرية، وقامت وزارة النقل بمراقبة طرق السيارات والسكك الحديدية.



وقبل أن يصدر الكرملين المرسوم، عرض الرئيس الشيشاني رمضان قديروف وحداته لحراسة الجسر في المستقبل.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن محققون روس، السبت، عن سقوط 3 قتلى بعدما انفجرت شاحنة على جسر كيرتش الرابط بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا والبر الرئيسي الروسي، مضيفين أنه لم يتم بعد تحديد هوية صاحب المركبة.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية، في بيان بحسب المعلومات الأولية، بقتل 3 رجّحت بأن يكونوا ركاب سيارات كانت قرب الشاحنة المنفجرة.

روسيا تنتقد الهجوم الأوكراني

وانتقدت روسيا، السبت، رد الفعل الأوكراني على الانفجار الذي ألحق أضرارًا بجسر كيرتش الذي يعد منشأة رئيسية ويشكل رمزًا لضم روسيا لشبه الجزيرة، معتبرة أنه يدل على الطبيعة الإرهابية لكييف.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قولها إن رد فعل نظام كييف على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية يظهر طبيعته الإرهابية.