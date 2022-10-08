السبت 08 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ضبط 352 مهاجرًا غير شرعى على السواحل التونسية فى ليلة واحدة

مهاجرين
مهاجرين
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أعلن مسئول في الحرس الوطني التونسي عن ضبط 352 شخصا في عمليات هجرة غير شرعية شهدتها السواحل التونسية ليل الجمعة/ السبت.


وأفاد المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي إن 170 شخصا من المهاجرين الذين تم ضبطهم، ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.


وتم ضبط المهاجرين في 28 عملية اجتياز غير شرعية للحدود البحرية، وفق نفس المصدر.


وتصاعدت موجات الهجرة غير الشرعية بشكل لافت في 2022 في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تضرب تونس.
ويجري البحث عن 16 مهاجرا منذ أسبوعين كانوا على متن مركب فقد أثره في السواحل الجنوبية لتونس.


وعُثر، الأربعاء الماضي، على جثتين ممن كانوا على المركب في سواحل جزيرة جربة.


ووفقا لإحصاءات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المعني بالهجرة، يعد أكثر من 500 مهاجر انطلقوا في رحلات سرية عبر السواحل التونسية في عداد المفقودين حتى سبتمبر الماضي.

الحرس الوطنى التونسى غير شرعية السواحل التونسية المهاجرين دول أفريقيا موجات الهجرة غير الشرعية

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