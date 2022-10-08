من هو الجنرال سيرجي سوروفيكين قائد القوات الروسية في أوكرانيا؟

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليم السبت أنه بقرار من وزير الدفاع، تم تعيين الجنرال سيرجي سوروفيكين قائدا لمجموعة القوات المشتركة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

وفي السطور التالية ترصد "الدستور"، أبرز المعلومات عن الجنرال سيرغي سوروفيكين:

-تولى قيادة مجموعة قوات "الجنوب" العاملة على جبهات العملية الخاصة في أوكرانيا.

-من مارس حتى أكتوبر 2017 ومن يناير حتى أبريل 2019 شغل منصب قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا.

- وفي أكتوبر 2017 تولى سوروفيكين قيادة القوات الجوية الفضائية الروسية.

- وفي م 2021 رقّي إلى رتبة جنرال الجيش الروسي.

وفي وقت سابق، ألحق انفجار شاحنة قوي اليوم السبت أضرارًا جسيمة بجسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، ويضم طريقا بريا ومسارا للقطارات، ليضرب رمزا مرموقا لضم موسكو لشبه الجزيرة وطريق الإمداد الرئيسي للقوات الروسية التي تقاتل للسيطرة على الأراضي التي استعادتها أوكرانيا في الجنوب.



وبعد الانفجار على الجسر المار فوق مضيق كيرتش، والذي لم تُحمل روسيا حتى الآن أي جهة المسؤولية عنه، نشر مسؤولون أوكرانيون رسائل مرحة لكن دون إعلان مباشر للمسؤولية.



وقال محققون روس إن ثلاثة لقوا حتفهم ويُعتقد أنهم بداخل سيارة كانت بالقرب من الشاحنة التي انفجرت.



ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وافتتح الرئيس فلاديمير بوتين الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا ويربطها بشبكة النقل الروسية في احتفال كبير بعد ذلك بأربع سنوات.



ويمثل الجسر الآن طريق إمداد مهم للقوات الروسية التي سيطرت على معظم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، كما يمثل أهمية لميناء سيفاستوبول الذي قاله حاكمه لسكان المنطقة "التزموا بالهدوء، لا داعي للذعر".



لم يتضح بعد ما إن كان الانفجار هجوما متعمدا، لكن الضرر الذي لحق بهذا الجسر، الذي يعد أحد مرافق البنية التحتية البارزة، جاء في وقت تعاني فيه روسيا من عدة هزائم في ساحة المعركة مما يضعف على الأرجح من قوة رسائل الطمأنة من الكرملين للمواطنين الروس بأن الصراع يمضي وفق ما هو مخطط له.



كما وقع الانفجار بعد يوم من بلوغ بوتين عامه السبعين.