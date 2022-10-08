السبت 08 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة في إصابة 4 عمال نتيجة تسرب الغاز في الديدامون بالشرقية

اسعاف
اسعاف
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تجري النيابة العامة تحقيقًا موسعًا في واقعة تسرب غاز الكلور بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية الديدامون نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، في إصابة 4 عمال باختناقات وتم نقلهم إلى مستشفى فاقوس المركزي.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا بحدوث تسريب غاز الكلور بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية الديدامون مركز فاقوس.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس، ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وجار التعامل من قبل رجال الحماية والجهات المعنية.

فيما أسفر ذلك عن إصابة أربعة عمال باختناق نتيجة نتيجة استنشاق غاز الكلور وتم نقلهم إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقى الإسعافات الأولية.

اصابة 4 عمال الأجهزة الأمنية المباحث الجنائية اللواء محمد صلاح اللواء محمد الجمسى بمحافظة الشرقية تحقيقات موسعة تسريب غاز الكلور

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