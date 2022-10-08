السبت 08 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 9 فى انقلاب أتوبيس من أعلى كوبرى أكتوبر

جريدة الدستور
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أصيب 9 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس من أعلى كوبرى أكتوبر بمنطقة العجوزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث، وإخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والذي أمر بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبالفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء سير أتوبيس نقل جماعي بأعلى كوبري أكتوبر اختلت عجلة القيادة بيد قائده، مما تسبب فى انقلابه من أعلى الكوبري، وسقط بشارع النيل بالعجوزة، وأسفر عن إصابة 9 أشخاص.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورفع آثار الحادث وإعادة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

انقلاب أتوبيس كوبري أكتوبر العجوزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

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