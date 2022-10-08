معاون وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المتحدث الرسمي للوزارة، أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، نتيجة تنفيذ الدولة عدة مشروعات وإصلاحات هيكلية قي القطاع الزراعي.

وقال القرش- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- إن صادرات مصر من المنتجات الزراعية تجاوزت 5 ملايين طن للمرة الأولى خلال العام الجاري، رغم عدم انتهاء العام، وبالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نجد أن حجم الزيادة تجاوز ربع مليون طن.

مصر تصدر لأكثر من 150 دولة حول العالم

وأضاف أن مصر تصدر لأكثر من 150 دولة حول العالم، وتسعى إلى زيادة الدول والأصناف التي يتم تصديرها من خلال التأكيد على جودة المنتج الزراعي، وتدريب المزارعين على أساليب الزراعة الحديثة، إضافة إلى التواصل الفعال مع دول العالم المختلفة، مشيرًا إلى أن من أهم الأسواق التي يتم التصدير لها حاليًا دول الاتحاد الأوروبي والعالم العربي والشرق الأوسط وأمريكا، حيث إن تصدير المنتجات المصرية إلى مختلف دول العالم دليل على الثقة في المنتج المصري.

توفير الأمن الغذائي

وأشار معاون وزير الزراعة إلى أن المشاريع الزراعية الكبرى التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، كان لها فضل كبير في توفير الأمن الغذائي لمصر.

وأوضح أن مشروعات استصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة والريف المصري الجديد إضافة إلى مشروع توشكى، ومشروع الـ500 ألف فدان بسيناء، ستزيد من معدلات التنمية بالدولة، وستوفر العديد من فرص العمل.