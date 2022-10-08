السبت 08 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

معهد الفلك ينظم عدة فعاليات لرصد الكسوف الجزئي للشمس في 25 أكتوبر

معهد الفلك
معهد الفلك
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قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن المعهد سينظم مجموعة من الفعاليات لرصد ومتابعة الكسوف الجزئي للشمس يوم 25 أكتوبر الحالي في أكثر من موقع داخل مصر.

وأضاف "القاضي" - في تصريحات اليوم السبت - أنه سيمكن رؤية ومتابعة الكسوف في مصر حيث سيحجب الجزء السفلي من قرص القمر الجزء العلوي من قرص الشمس في وقت الذروة الساعة 1:09 ظهرا تقريبا.

وأوضح أنه عند ذروة الكسوف الجزئي سيغطي قرص القمر حوالي 86% من قرص الشمس، وسيستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و4 دقائق تقريبا، مشددا رئيس المعهد على عدم إمكانية رصد أي كسوف للشمس سواء كان جزئيا أو حلقيا أو كليا إلا من خلال فلتر شمسي لحماية العين.

وكشف عن توقيتات مراحل الكسوف الجزئي للشمس بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة حيث يبدأ في الساعة العاشرة و58 دقيقة و 10 ثوان، وستكون ذروة الكسوف الجزئي في الساعة الواحدة ظهرا و9 دقائق ، وينتهي الكسوف في الساعة الثالثة ودقيقتين، و 8 ثوان تقريبا.

ولفت إلى أن هذا الكسوف سيراه العديد من سكان المناطق الروسية، وسكان معظم المناطق الأوروبية وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط والأجزاء الغربية من آسيا وسكان جزر جرينلاند .

وأكد رئيس المعهد أنه يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.. مبينا أن الكسوف الشمسي يحدث في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا.

وأشار إلى أن ظاهرة كسوف الشمس تحدث عندما تصطف الشمس والقمر والأرض في خط مستقيم ، بحيث يمر القمر بيننا وبين الشمس مما يؤدي إلى حجب صورة الشمس كليًا أو جزئيًا لسكان الأرض، فيما يحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يكون القطر الزاوي للقمر أكبر من الشمس، مما يحجب كل ضوء الشمس المباشر، ويحول النهار إلى ظلام.

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