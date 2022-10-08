السبت 08 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهم بالاعتداء على طليقته وأبنائه فى الشارع إلى «الجنايات»

حبس متهم
حبس متهم
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قررت نياية عين شمس إحالة شخص متهم بالاعتداء على طليقته وأبنائه في الشارع، إلى محكمة الجنايات.

وتبين من مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك"، متضمنًا استغاثة إحدى السيدات لتعرضها وأسرتها للاعتداء بالضرب من قِبل زوجها السابق، وضبط مرتكب الواقعة. 

كانت قد رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"؛ متضمنًا إستغاثة إحدى السيدات بقيام طليقها بالتعدى على نجلتها ونجلها بالضرب وتجريد نجلها من ملابسه أمام الماره بالشارع والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها باستخدام سلاح أبيض "كتر".

وبالفحص تم تحديد السيدة ربة منزل، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتبين سابقة قيامها بتحرير محضر ضد زوجها السابق، له معلومات جنائية، مقيم بذات العنوان، لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها باستخدام سلاح أبيض "كتر" لوجود خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحرر المحضر اللازم، والإحالة للنيابة التي تولت التحقيق وقررت إحالة المتهم للمحاكمة.

نياية عين شمس إحالة متهم الاعتداء على طليقته محكمة الجنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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