كيف يمكن أن تكون رائحة جسمك علامة على 4 أمراض قاتلة؟

صحيح أن كل شخص يشم رائحته - لكن رائحة العرق لدى بعض الأشخاص تكون أسوأ بكثير من الآخرين.

وفقًا لموقع “ذا صن” عندما تتخلى عن الاستحمام لبضعة أيام، فقد يؤدي ذلك إلى إطلاق جسمك لرائحة كريهة محتملة.

وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون رائحة الجسم السيئة مؤشرًا على وجود مشكلات صحية أساسية، لذا في هذا التقرير نوضح ما هي الأمراض التى تتعلق برائحة العرق الكريهة.

ما هي رائحة الجسم؟

تقول الدكتورة صوفي طبيبة مكافحة العدوى: “رائحة الجسم الكريهة تسببها البكتيريا الموجودة على جلدك والتي تكسر العرق إلى أحماض وعادة ما تبدأ في سن البلوغ بهرمونات مرتفعة تسمى الأندروجينات، كما أن العرق نفسه ليس له رائحة وله وظيفة مهمة في المساعدة على تنظيم درجة الحرارة، ولكن يمكن للبكتيريا استخدامه كأرض خصبة وذلك عندما تتشكل الرائحة.”

ماذا يمكن أن تكون رائحة الجسم السيئة علامة؟

1. زيادة الوزن

وفقًا للدكتورة صوفي ، فإن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن "أكثر عرضة" للإصابة بمرض BO السيئ.

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة من طيات في جلدهم ، وهي أرض خصبة لتكاثر البكتيريا.

وجدت دراسة سابقة أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة لضعف حاسة الشم مقارنة بالأشخاص النحيفين يشير هذا إلى أن الأشخاص الأكبر حجمًا هم أقل عرضة للملاحظة عندما تكون رائحتهم كريهة.

2. مرض السكري

تشرح الدكتورة صوفي: " يمكن أن يصاب مرضى السكري بالـ BO الذي يمكن أن ينبعث منه في بعض الأحيان رائحة فاكهية أكثر".

إذا كنت مصابًا بداء السكري، فقد يكون التغيير في رائحة الجسم علامة على الإصابة بالحماض الكيتوني المرتبط بالسكري.

يحدث الحماض الكيتوني السكري ، المعروف أيضًا باسم DKA ، عندما يكون هناك نقص حاد في الأنسولين في الجسم.

هذا يعني أن الجسم لا يمكنه استخدام السكر للحصول على الطاقة، ويبدأ في استخدام الدهون بدلاً من ذلك تؤدي مستويات الكيتون المرتفعة إلى أن يصبح دمك حامضيًا ورائحة جسمك تصبح حلوة.

3. أمراض الكبد

تقول الدكتورة صوفي إن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد يمكن أن تنبعث منهم رائحة كريهة، يمكن أن يعاني المصابون من التعرق المفرط ورائحة كريهة تشبه رائحة البيض الفاسد.

4. مرض الكلى

الأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن المتقدم قد يكون لديهم رائحة جسم تشبه الأمونيا، هذا بسبب تراكم السموم في الجسم.

كيفية محاربة رائحة الجسم الكريهة

تشرح الدكتورة صوفي "الاستحمام أو الاستحمام يوميًا بالصابون أو بدائل الصابون لقتل البكتيريا الزائدة على الجلد".

كما تقترح استخدام مضاد للعرق بدلاً من مجرد مزيل العرق الذي يخفي الرائحة فقط.

ارتداء ألياف طبيعية ونظيفة تسمح لبشرتك بالتنفس وتحد من الأطعمة الغنية بالتوابل التي يمكن أن تسبب رائحة العرق.

إذا لم تكن مضادات التعرق العادية كافية، فتحدث إلى الصيدلية حول تجربة 20 في المائة من أقراص سداسي هيدرات كلوريد الألومنيوم وبخاخات.