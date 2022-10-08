مصرع 3 أشخاص.. كشف ملابسات سقوط سيارة من أعلى كوبرى بالصف

كشفت المعاينة، التي أجراها رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لموقع حادث انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالصف، ما أسفر عن مصرع أب وابنه وشخص آخر، أن عجلة القيادة اختلت من يد قائد السيارة، ما أدى لانحراف السيارة عن الطريق وسقوطها من أعلى الكوبري.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، كما تم نقل جثث الضحايا إلى ثلاجة المستشفى العام، وقررت النيابة التصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى مسئول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين بالصف.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، برفقة رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، وتبين من خلال الفحص والمعاينة أنه حال سير سيارة أجرة "بيجو" بمنطقة الصف، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما تسبب فى انقلابها من أعلى كوبرى الاخصاص، ونتج عنها مصرع 3 أشخاص، بينهم أب وابنه.

جرى نقل الجثث إلى مستشفى الصف، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.