حبس عصابة الشرطة المزيفة لسرقتها أموالا من شقة بمصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، حبس ٤ لصوص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشقق بمصر الجديدة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد كشف رجال المباحث ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشقق السكنية بمصر الجديدة حيث تبين أن ٤ لصوص انتحلوا صفه رجال شرطة وتمكنوا من الاستيلاء علي اموالها الي ان تم تحديدهم وضبطهم.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم قررت بأنها حال تواجدها بالشقة محل سكنها فوجئت بحضور (3) أشخاص "غير معلومين لديها" وقاموا بالدخول إلى الشقة محل سكنها وادعوا بأنهم رجال شرطة، وعقب إنصرافهم إكتشفت سرقة مبالغ مالية عملات (محلية -أجنبية).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 4 أشخاص تم استهدافهم وضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.