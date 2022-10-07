السبت 08 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تقوم على 3 محاور.. «ابدأ» مبادرة مصرية لتطوير وتوطين الصناعة (فيديو)

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"ابدأ".. هي مبادرة مصرية هدفها تنمية وتطوير وتوطين الصناعة المصرية بكل أنواعها، بمشاركة مؤسسة حياة كريمة، التي تم إطلاقها فى 26 أبريل الماضى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

المبادرة جاءت بناء على الإنجازات الضخمة لمصر فى مجال البنية التحتية، حيث تستهدف توطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية، كما تسعى المبادرة إلى توفير 150 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع المقبلة، وتستهدف أيضا جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بـ 200 مليار جنيه.

وذكر تقرير مصور حول المبادرة، أن المبادرة تقوم على 3 محاور، الأول هو المشروعات الكبرى والثاني دعم الصناعات، والثالث البحث والتدريب، حيث نجحت فى تجميع المصنعين المتنافسين لتوطين الصناعة، كما أنه جارى تنفيذ 64 مشروعا صناعيا تحت مظلة محور المشاريع الكبرى، كما أن أكاديمية التدريب شريك استراتيجي للمبادرة بتنفيذ محور التدريب.

وتستهدف المبادرة، بحسب التقرير، دعم الصناعة في مصر وتوطين الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر للإعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الواردات العالمية، حتى تستطيع مصر التغلب على الأزمة المالية العالمية.

ونشرت مبادرة "ابدأ" مقطع فيديو لها، يوضح نشاط المبادرة في الفترة الأخيرة ونجاحها في العديد من النماذج حيث بدأ الفيديو بقرار الرئيس بإطلاق المبادرة، وتشديده على منح التسهيلات لها حيث قال:"تهدف المبادرة لتعزيز دور القطاع الخاص الوطني فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تقديم عدد من الحوافز فى صورة أراضي بصورة حق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، هذا بالإضافة لتقديم الدعم اللازم لتقنين أوضاع المخالفين وتقديم الدعم المادى المناسب للمتعسرين".

واستعرص التقرير النماذج التي ساعدتها المبادرة، وأوضح التسهيلات التي منحتها المبادرة لدعم الصناعة. 

 

مبادرة ابدأ حفل أفطار الأسرة المصرية عبد الفتاح السيسي الصناعة المصرية مؤسسة حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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تقوم على 3 محاور.. «ابدأ» مبادرة مصرية لتطوير وتوطين الصناعة (فيديو)

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