تقرير: بريطانيا تواجه أزمة حادة اقتصاديا تنعكس على قطاع الكهرباء

قالت صحيفة "ديلي ميل"، إن وزير الأعمال جاكوب ريس موج، وقع على حملة إعلامية بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني من شأنها أن تشجع الناس على اتخاذ تدابير بسيطة مثل إطفاء أجهزة التدفئة في الغرف الفارغة وإطفاء التدفئة عند خروجهم، لافتة إلى أن الأزمة الاقتصادية في البلاد تنعكس بصورة سلبية على قطاع الطاقة.

وقال حلفاء وزير الأعمال إن الحملة ستساعد في توفير ما يصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني في ظل الأوضاع الاقتصادية التي وتواجهها المملكة.

- ليز تراس تعارض الحملة

لكن تعارض رئيسة الوزراء ليز تروس الحملة، حيث قال وزير المناخ غراهام ستيوارت، إنه "من الناحية الفنية من المحتمل ألا تحدث الحملة أي فرق في أمن الطاقة، وتابع نحن مترددون أيضًا في إخبار الناس بما يجب عليهم فعله، مضيفًا أنه «ما نحن على استعداد للقيام به هو التحدث إلى مستخدمي الطاقة الكبار والتحدث إلى المستهلكين باستخدام التكنولوجيا الذكية حول مكافأتهم على تقليل الطاقة في أوقات الذروة".

لكن مصدرًا حكوميًا قال لصحيفة التايمز، "إنه قرار غبي، حيث كانت الحملة عملية تمامًا، وكانت تهدف إلى توفير المال للناس ولم يكن الأمر يتعلق بإلقاء محاضرات عليهم".

كما أيد وزير سابق الفكرة، وغرد النائب هيكسهام غي أوبرمان قائلًا: "وراء حملة توفير الطاقة بالكامل، حرب الطاقة التي يشنها بوتين تعني أن هذه مشكلة عالمية".

ويساعد تقليص الطاقة الجهات الحكومية على توفير المال وتوفير أموال دافعي الضرائب، حيث يجب أن يقود القطاع العام الطريق، وقلل الاستخدام بينما نتعامل مع العرض، يجب على الحكومة التصرف".

- خطط لتقديم 10 جنيهات إسترلينية للأسر يوميًا لخفض استخدام الكهرباء

جاء ذلك وسط رد فعل عنيف ضد خطط الحكومة، لتقديم 10 جنيهات إسترلينية للأسر في اليوم لخفض استخدام الكهرباء في أوقات الذروة في محاولة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء، وتعتمد الصفقة على عدادات ذكية غير موثوقة وتم تركيبها في حوالي نصف المنازل والشركات الصغيرة فقط، هذا يعني أن عشرات الملايين من الناس سيفوتون.

ودعا زعيم حزب المحافظين السابق إيان دنكان سميث، إلى إعادة التفكير: قائلًا "يبدو لي أنه من السخرية أن الأشخاص الذين لديهم عدادات ذكية فقط هم من يمكنهم الاستفادة. إذا كانوا سيفعلون ذلك، فإنهم بحاجة إلى إيجاد طريقة لمنح 50 في المائة أو نحو ذلك من الأشخاص الذين لم يحصلوا عليها أيضًا".

وأصدرت National Grid أمس تحذيرًا دراماتيكيًا من أن نقص الغاز قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات في بعض المناطق. سيتم تحذير العملاء مسبقًا من حالات انقطاع التيار الكهربائي التي من المحتمل أن تحدث في ذروة الصباح أو بين الساعة 4 مساءً و7 مساءً.

وستحتاج أي خطوة لتنفيذ انقطاع التيار الكهربائي إلى موافقة من الحكومة والملك تشارلز، الذي سيحتاج إلى التوقيع على أمر طارئ من مجلس الملكة الخاص. سيعتمد عدد المنازل التي تُركت بدون كهرباء على عدد محطات الطاقة التي يجب إغلاقها بسبب نقص الغاز.

وسيثير التحذير ذكريات سبعينيات القرن الماضي ، عندما أجبرت إضرابات عمال مناجم الفحم حكومة تيد هيث المحافظين على قطع التيار الكهربائي وأسبوعًا لمدة ثلاثة أيام.