الجمعة 07 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بسبب حقنة خاطئة.. آلاف البريطانيين معرضون لخطر الإنفلونزا خلال الشتاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تلقى آلاف البريطانيين حقنة خاطئة ضد الإنفلونزا، مما يعرضهم للفيروس القاتل في الشتاء المقبل.

ووفقًا لموقع "ذا صن" البريطاني، فكثير من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر قد يكونون تلقوا لقاح الإنفلونزا وهو غير فعال بالنسبة للفئة العمرية الخاصة بهم، إذ إن هناك مصلا آخر للفئة العمرية فوق الـ65.

ودعا الخبراء المتخصصون في الرعاية الصحية إلى إعادة تطعيم كل من تلقوا اللقاحات الخاطئة بجرعة فعالة حتى تتم حمايتهم من هذا الفيروس هذا الشتاء.

وفي خطاب أُرسل إلى موظفي NHS، قال تيم ديفيز، رئيس NHS للفحص والتحصين، إن عددًا كبيرًا من أكثر من 65 عامًا تم إعطاؤهم لقاحًا خاطئًا.

ولا يُنشئ اللقاح المعروف باسم «QIVe»، استجابة مناعية قوية بما يكفي لمن هم في الخامسة والستين من العمر أو أكبر لحمايتهم من الإنفلونزا، وإنما اللقاح مخصص فقط للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا والذين يعانون من مشاكل صحية أساسية مثل أمراض القلب المزمنة أو مرض السكري. 

وقال متحدث باسم NHS: "تم تسجيل عدد قليل من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا يتلقون لقاح الإنفلونزا QIVe بدلاً من نوع اللقاح الموصى به لهذه الفئة العمرية، وأوضحوا أنه لا توجد مخاطر سريرية على المتضررين".

وتتشابه أعراض الإنفلونزا مع أعراض نزلات البرد الشديدة، وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إن هذا يشمل ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة  مئوية أو أكثر، وكانت درجة الحرارة المرتفعة من أعراض كورونا، لكن الخبراء قالوا إن هذا أقل احتمالًا مع سلالة أوميكرون، وستعاني أيضًا من آلام في الجسم وسعال جاف، وقد تواجه أيضًا صعوبة في النوم وفقدان الشهية.

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